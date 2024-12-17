وزير الخارجية الصيني: الصين ستساعد سوريا في الدفاع عن سيادتها

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الثلاثاء أن بلاده ستساعد سوريا في الدفاع عن سيادتها واستعادة الاستقرار، إذ ذكر وانغ يي في مؤتمر حول قضايا الوضع الدولي في عام 2024 والدبلوماسية الصينية: "في الوقت الحالي، تغير الوضع في سوريا فجأة، وستواصل الصين دعم الشعب السوري".

وأضاف أن الصين "ستمنع القوى الإرهابية من اغتنام الفرصة لإحداث الفوضى، وستساعد سوريا في الدفاع عن سيادتها واستعادة الاستقرار".

وبعد أيام على سقوط نظام بشار الأسد وانتقال السلطة في دمشق إلى ممثلي الفصائل المسلحة، دعا وانغ يي المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات أحادية الجانب المفروضة على سوريا منذ سنوات ودعم سلامة أراضي البلاد.