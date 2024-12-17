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البرلمان الألماني يحجب الثقة عن حكومة المستشار أولاف شولتس


صوت البرلمان الألماني "البوندستاغ"، اليوم الاثنين (16 كانون الأول 2024)، لصالح حجب الثقة عن حكومة المستشار أولاف شولتس، فاتحا الطريق لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد.

وقال رئيس البرلمان الألماني بيربيل باس في بث مباشر، إن "البوندستاغ بأغلبية الأصوات حجب الثقة عن حكومة شولتس".

وصوت 394 من أصل 717 نائبا شاركوا في التصويت ضد طلب الثقة في شولتس كمستشار لجمهورية ألمانيا الاتحادية المقدم إلى البرلمان، وصوت 207 لصالحه، وامتنع 116 عن التصويت.

وكان شولتس قد أرسل طلب التصويت على الثقة يوم الأربعاء الماضي 11 ديسمبر، ومن المتوقع الآن أن تكون الانتخابات المبكرة على جدول الأعمال، ومن المرجح إجراؤها في 23 فبراير المقبل.

وواجهت ألمانيا في أوائل نوفمبر الماضي، انقساما في ائتلافها الحكومي، وبدأت الأزمة بعد أن ترك وزير المالية كريستيان ليندنر، الذي يرأس "الحزب الديمقراطي الحر"، الحكومة بإصرار من شولتس.

وأشار شولتس إلى أن السبب وراء ذلك يرجع إلى إحجام ليندنر عن الموافقة على زيادة الإنفاق لدعم أوكرانيا والاستثمار في مستقبل ألمانيا.

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البرلمان الألماني يحجب الثقة عن حكومة المستشار أولاف شولتس
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