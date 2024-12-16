الرئيس الروسي: الغرب يدفع روسيا نحو "الخطوط الحمراء"!

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب، اليوم الاثنين، بدفع بلاده نحو "خطوط حمراء"، ما يجعلها مضطرة للرد، في إشارة إلى مواقف أوضحت موسكو علنًا أنها لن تتسامح بشأنها، بحسب ما وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء.

وذكر بوتين في اجتماع لمسؤولي الدفاع، إن "روسيا تراقب بقلق تطوير الولايات المتحدة ونشرها المحتمل لصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى".

وأضاف أن "روسيا سترفع جميع القيود التي فرضتها طوعًا على نشرها للصواريخ، إذا مضت الولايات المتحدة قدمًا ونشرت هذه الصواريخ"، كما بيّن أن "القوات الروسية في أوكرانيا سيطرت على 189 منطقة سكنية منذ بداية العام"، وأضاف أن "الهدف من وجود الأسلحة النووية الروسية هو الردع".