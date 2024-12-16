الاتحاد الأوروبي يسعى لبدء التواصل مع النظام الجديد في سوريا

صرّحت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الاثنين، بأنه من المهم أن يكون هناك توافق بين القوى الإقليمية والدولية بشأن سوريا، إذ ذكرت كالاس إن "مبعوثنا سيصل إلى دمشق اليوم الاثنين لبدء التواصل مع النظام الجديد"، معلنة "أننا سنحدد في اجتماع اليوم مستوى تعاملنا مع النظام الجديد في دمشق"، طبقاً لقناة روسيا اليوم.

وأوضحت أن "أفعال النظام الجديد في سوريا خلال الأسابيع المقبلة ستحدد خطواتنا"، معتبرة أن "تخفيف العقوبات عن سوريا سابق لأوانه"، وذلك بعد أسبوع من سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة هيئة تحرير الشام".

يذكر أن إدارة العمليات العسكرية في سوريا قررت الاثنين الماضي، تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة تدير المرحلة الانتقالية في البلاد، حيث أوضح البشير في تصريح إن "تكليفنا بتسيير الأعمال هو حتى تاريخ 1 مارس 2025".