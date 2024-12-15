الصفحة الدولية

تعرف على ثروة فريق ترامب بعد اكتماله


في الوقت الذي أكمل فيه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اختيار أعضاء فريقه، تساءل تقرير نشرته "نيويورك مجازين" عن القيمة الصافية لثروة أعضاء حكومة ترامب الجديدة.

وكانت تقارير سابقة قد ألقت الضوء على ثروات الأعضاء الأوائل الذين تم اختيارهم، لكن الآن بعد اكتمال الفريق، فإن أرقام أخرى تظهر.

وعندما انتُخب ترامب رئيسًا للمرة الأولى، شكَّل أغنى حكومة في تاريخ الولايات المتحدة بثروة إجمالية تجاوزت 6 مليارات دولار. أما الآن، وإذا تم تأكيد تعيين جميع مرشحي حكومة ترامب، فإن ثروتهم الإجمالية ستتجاوز 14 مليار دولار وربما تزيد عن 20 مليار دولار.

إيلون ماسك ودونالد ترامب

وإذا أضفنا إيلون ماسك وأعضاء آخرين من فريق ترامب القادم ممن لا يتطلب تعيينهم موافقة مجلس الشيوخ، فإن الثروة الإجمالية تتجاوز 450 مليار دولار. في المقابل، كانت حكومة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن تقدر ثروتها الإجمالية بأقل من 120 مليون دولار وفقًا لفوربس.

وفيما يلي نظرة محدثة على الثروات التقديرية لأعضاء إدارة ترامب الجديدة استنادًا إلى أفضل التقارير المتوفرة.

مسعد بولس - مستشار أول لشؤون العرب والشرق الأوسط

والد زوجة تيفاني ترامب، مسعد بولس، هو رجل أعمال لبناني أمريكي له صلات مزعومة بمجموعات سياسية مسيحية في لبنان. ورغم وصفه في بعض التقارير الإعلامية بأنه ملياردير، فإن ثروته الفعلية ليست واضحة. وذكرت "نيويورك تايمز" في 12 ديسمبر/كانون الأول أن بولس قد بالغ في تقدير ثروته وسيرته المهنية. تشير التقارير إلى أنه الرئيس التنفيذي لشركة SCOA Nigeria PLC، والتي حققت أرباحًا أقل من 66 ألف دولار العام الماضي، مع قيمة سوقية للشركة تبلغ حوالي 865 ألف دولار.

دوغ بورغوم - وزير الداخلية

قدَّرت فوربس في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 أن صافي ثروة حاكم ولاية نورث داكوتا، الذي حقق ثروته في قطاع البرمجيات قبل التحول إلى السياسة، لا تقل عن 100 مليون دولار، وربما أكثر.

غاريد إيزاكمان - مدير وكالة ناسا

غاريد إيزاكمان هو رائد أعمال في التكنولوجيا ورائد فضاء تجاري. يبلغ صافي ثروته حوالي 1.7 مليار دولار وفقًا لفوربس.

روبرت كينيدي الابن - وزير الصحة والخدمات الإنسانية

وفقًا لتحليل فوربس، فإن ثروة كينيدي وزوجته الممثلة شيريل هاينز تبلغ حوالي 15 مليون دولار، بما في ذلك 4 ملايين دولار من الأصول الموروثة.

تشارلز كوشنر - سفير الولايات المتحدة لدى فرنسا

رجل الأعمال العقاري تشارلز كوشنر هو والد صهر ترامب، غاريد كوشنر، وشريك مؤسس لشركة Kushner Companies. قُدرت ثروة العائلة في أكتوبر/تشرين الأول بـ7.1 مليار دولار.

كيلي لوفلر - رئيسة إدارة الأعمال الصغيرة

وتبلغ ثروة كيلي لوفلر وزوجها جيف سبريشر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Intercontinental Exchange، حوالي 1.1 مليار دولار وفقًا لفوربس.

سكوت بيسنت - وزير الخزانة

تم وصف المستثمر المخضرم بيسنت بأنه "مدير صناديق تحوط ملياردير" من قبل العديد من وسائل الإعلام، بما في ذلك وكالة أسوشيتد برس. ولكن لا توجد تقارير مؤكدة حول صافي ثروته الحالي. بينما تشير مصادر مثل Business Insider إلى احتمال كونه مليارديراً، إلا أن الأرقام الدقيقة غير متوفرة بعد.

هوارد لوتنيك - وزير التجارة

تُقدر ثروته بما لا يقل عن 2.2 مليار دولار، وقد تصل إلى 4 مليارات دولار وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

ليندا مكمان - وزيرة التعليم

ليندا مكمان، الشريكة المؤسسة لإمبراطورية WWE للمصارعة، يُعتقد أنها تمتلك ثروة هائلة، رغم انفصالها عن زوجها.

إيلون ماسك - رئيس مشارك لـ"وزارة كفاءة الحكومة"

أغنى رجل في العالم، بصافي ثروة لا تقل عن 433 مليار دولار اعتبارًا من 13 ديسمبر/كانون الأول، وفقًا لفوربس.

محمد أوز - مدير برنامج ميديكير وميديكيد

تُقدر ثروته بـ100-315 مليون دولار وفقًا لإقراراته المالية في 2022.

ماركو روبيو - وزير الخارجية

تُقدر ثروته بأكثر من مليون دولار، اعتمادًا على قيمة منزله وكتبه المنشورة.

ترامب نفسه

تبلغ ثروة ترامب 6.3 مليار دولار، وفقًا لفوربس، بعد فترة رئاسية سابقة شهدت أرباحًا كبيرة.

واختتم تقرير المجلة بالتأكيد على أن الثروة الإجمالية لهذه الإدارة تسلط الضوء على الفجوة بين حكومة ترامب وحكومة بايدن، مما يعكس تغيرًا ملحوظًا في الأولويات الاقتصادية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تعرف على ثروة فريق ترامب بعد اكتماله
ليبيا: اشتباكات مسلحة في محيط مصفاة الزاوية ومؤسسة النفط تعلن القوة القاهرة!
إيران: عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمرة دون قيود
الولايات المتحدة تبقي كوريا الشمالية على قائمة الدول الراعية للارهاب
اول تصريح لرئيس وزراء كوريا الجنوبية بعد توليه الحكم اثر عزل الرئيس
مسؤول إيراني يرد على أنباء نية ترامب بمهاجمة طهران عسكرياً
برلمان كوريا الجنوبية يصوت على عزل رئيس البلاد
اعلان غرييب ... ألمانيا تحذر مواطنيها: تزودوا بالماء والغذاء لمدة 3 أيام واستعدوا لانقطاع الكهرباء!
السوداني و السيسي يحذران من خطورة التصعيد الإسرائيلي على أمن المنطقة
وزارة الأمن الإيرانية: فككنا خلية تجسس كانت تعمل لصالح أجهزة أجنبية والمعارضة في الخارج عبر نشر أخبار مضللة.
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك