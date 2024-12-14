الولايات المتحدة تبقي كوريا الشمالية على قائمة الدول الراعية للارهاب

أظهر تقرير سنوي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية :" ان الولايات المتحدة أبقت كوريا الشمالية على قائمتها للدول الراعية للإرهاب"، مشيرة إلى :" ان النظام المنعزل دعم مرارًا اعمال الارهاب الدولي".

واصدرت الوزارة امس الجمعة تقرير الدول والإرهاب ، الذي هو بمثابة دليل لقرارات السياسات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وتضمنت الوثيقة قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكانت من بينها "كوبا وايران وسوريا",

وظلت كوريا الشمالية على القائمة منذ نوفمب/ تشرين الثاني 2017، عندما أعادها وزير الخارجية الأمريكي إلى القائمة.

تم إدراج كوريا الشمالية لأول مرة كدولة راعية للإرهاب في عام 1988 لتورطها في تفجير طائرة ركاب تابعة للخطوط الكورية عام 1987، ولكن تم إلغاء تصنيفها في عام 2008 بعد مراجعة قانونية. ولكن أدرجت مرة أخرى على القائمة في نوفمبر 2017 عندما قرر وزير الخارجية الأمريكي آنذاك أن كوريا الشمالية دعمت بشكل متكرر أعمال الإرهاب الدولي في السنوات التسع منذ إلغاء تصنيفها.

وكأمثلة على دعم الشمال للإرهاب، ذكر التقرير :" ان أربعة من أفراد الجيش الأحمر الياباني، المطلوبين من قبل حكومة طوكيو لمشاركتهم في اختطاف طائرة الخطوط الجوية اليابانية عام 1970، ما زالوا مختبئين في الشمال".

كما أشار التقرير إلى أن طوكيو تواصل السعي لمعرفة مصير العديد من مواطنيها الذين يُعتقد أنهم اختطفوا من قبل كيانات كورية شمالية في السبعينات والثمانينات.

ويمكن رفع الدول من قائمة الدول الراعية للإرهاب عندما تفي بمجموعة من المتطلبات، مثل عدم دعم أي أعمال إرهابية دولية خلال الأشهر الستة السابقة وتقديم ضمانات بأنها لن تدعم الإرهاب في المستقبل