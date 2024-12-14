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اول تصريح لرئيس وزراء كوريا الجنوبية بعد توليه الحكم اثر عزل الرئيس


 اكد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، هان داك سو، بذل قصارى جهده لاستقرار شؤون البلاد بعد التصويت على عزل رئيس الدولة .

وقالت وكالة "يونهاب"، إنه "عقب تمرير مقترح العزل، سيجري تعليق مهام الرئيس يون، بانتظار أن تصادق المحكمة الدستورية على عزله، وسيؤمن رئيس الوزراء هان داك سو المرحلة الانتقالية، مشيرة إلى أن"رئاسة هان داك سو قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر" .

وأيد برلمان كوريا الجنوبية، في وقت سابق اليوم عزل الرئيس، يون سيوك يول، بأغلبية 204 أصوات مقابل 85.

وبحسب وسائل الإعلام الكورية فمن المقرر أن يتولى رئيس الوزراء هان داك سو منصب الرئيس بالنيابة، بينما تنظر المحكمة الدستورية في ما اذا كانت ستعزل أو تعيد تعيين الرئيس.

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