السيد السوداني و السيسي يحذران من خطورة التصعيد الإسرائيلي على أمن المنطقة

أكدت مصر والعراق على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية من دون أي شروط أو عراقيل، فقد جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حيث تناول الاتصال بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي الأوضاع الإقليمية واستعراض التطورات في قطاع غزة ولبنان وذلك بحسب تصريح للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر.

كما شددا على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، محذرين من تداعيات استمرار وتصعيد الصراع على أمن واستقرار المنطقة ومقدرات شعوبها.

وتناول الاتصال بين السيسي والسوداني الأوضاع في سوريا، وسبل استعادة الأمن والاستقرار بما يضمن سيادته ووحدة وسلامة أراضيه.

وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن الاتصال تناول تأكيد الجانبين على حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية، وخاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين في التنمية، وتطلعاتهما للتقدم والرخاء.

فيما اتفق الرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي على استمرار التواصل بينهما لمتابعة كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.