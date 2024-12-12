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وزارة الأمن الإيرانية: فككنا خلية تجسس كانت تعمل لصالح أجهزة أجنبية والمعارضة في الخارج عبر نشر أخبار مضللة.
وكالة انباء براثا
92
2024-12-12
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وزارة الأمن الإيرانية: فككنا خلية تجسس كانت تعمل لصالح أجهزة أجنبية والمعارضة في الخارج عبر نشر أخبار مضللة.
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