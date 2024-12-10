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الرئيس الروسي: وجود عدد كاف من صواريخ "أوريشنيك" يلغي الحاجة إلى استخدام الأسلحة النووية!


صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن وجود عدد كاف من صواريخ "أوريشنيك" يلغي حاجة روسيا إلى استخدام الأسلحة النووية.

قال بوتين متحدثا في اجتماع لمجلس تطوير المجتمع المدني وحقوق الإنسان: "نحن لا نعمل على تشديد العقيدة النووية، بل نعلم على تحسينها". 

وأضاف: "نحن نحتاج إلى تعزيز ترسانتنا بعدد كاف من أنظمة الأسلحة الحديثة، وبذلك نكون غير مضطرين إلى استخدام الأسلحة النووية".

وأوضح قائلا: "وجود عدد كاف من صواريخ "أوريشنيك" يلغي عمليا الحاجة إلى استخدام الأسلحة النووية".

ووفقا له، فإن روسيا تتصرف بحذر شديد وبضبط النفس في جميع المجالات. وتابع: "عند الضرورة نظهر إرادة الدولة الروسية والمواطنين الروس الذين يعتبرون روسيا وطنهم الأم ومستعدون لفعل كل شيء لحمايتها".

وكان الرئيس الروسي قد أدلى في 21 نوفمبر الجاري، ببيان حول الاختبار الناجح لأحدث صاروخ متوسط المدى من طراز "أوريشنيك"، حيث ضربت القوات الروسية في مدينة دنيبروبتروفسك الأوكرانية أحد أكبر المجمعات الصناعية العسكرية المعروفة منذ عهد الاتحاد السوفييتي.

كما صرحت وزارة الدفاع الروسية بأنه ولأول مرة في ظروف قتالية، تم بنجاح تجربة صاروخ "أوريشنيك" الباليستي متوسط المدى غير النووي ذي السرعة التي تفوق سرعة الصوت، ووصلت جميع الوحدات القتالية إلى هدفها المحدد بدقة.

وشكل قصف المصنع الحربي الأوكراني بصاروخ "أوريشنيك" مفاجأة عسكرية نوعية للغرب، خاصة بعد إعلان القوة الصاروخية الروسية أن مداه يصل إلى 5000 كيلومتر ويمكنه الوصول إلى أي نقطة في أوروبا.

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