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إيران تعلن عودة 4 آلاف مواطن من سوريا وتحذر دمشق


أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، اليوم الثلاثاء (10 كانون الأول 2024)، عن عودة حوالي 4 آلاف إيراني من سوريا الى البلاد خلال الأيام الثلاثة الماضية، محذرة الفصائل المعارضة التي تحكم سوريا.

وقالت مهاجراني في مؤتمر صحفي "نحن نجدد تحذيرنا لحكام سوريا الجدد من التعرض للأماكن المقدسة ومراكزنا الدبلوماسية وسنواصل اتصالاتنا معهم للحفاظ على مصالحنا في هذا البلد".

وكشفت عن "عودة 4 الآلاف أيراني من سوريا"، موضحة أن " أغلبهم من زوار المراقد الدينية وقسم منهم عمال كانوا هناك ضمن شركات تجارية وصناعية".

واوضحت أن "الشعب السوري فحسب هو المسؤول عن تقرير مصيره"، مضيفة: "علاقاتنا مع سوريا قائمة على احترام وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، ومن الطبيعي أن نتمنى الأفضل للشعب السوري".

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية "نحن نراقب عن كثب التطورات في سوريا"، مشيرةً إلى أن الجيش السوري كان عاجزا فاقدا للإرادة وشهدنا تغييرا في سوريا.

وبشأن الخسائر التي أنفقتها إيران في سوريا قالت مهاجراني "كل تکالیفنا فی سوریا كانت من أجل حماية المصالح الوطنية لبلادنا".

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