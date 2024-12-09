ترامب يعين محاميته ألينا حبة من "أصول عراقية" مستشارة للرئيس

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين (9 كانون الأول 2024)، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عين محاميته من الأصول العراقية ألينا حبة، مستشارة له.

وكانت ألينا (40 عاماً) واحدة من فريق محامين في قضية "أموال الصمت" في نيويورك، ودافعت عن ترامب في وقت سابق من هذا العام، كما شغلت منصب المتحدثة القانونية باسمه.

وقال ترامب في منشور على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال": "لقد كانت ثابتة في ولائها ولا مثيل لإرادتها، وقفت بجانبي خلال العديد من المحاكمات والمعارك وأيام لا حصر لها في المحكمة".

وأصبح ترامب أول رئيس أمريكي سابق يدان بجرائم جنائية، عندما وجدته هيئة محلفين في نيويورك في أيار الماضي مذنباً بكل التهم الـ34 في خطة للتأثير غير القانوني على انتخابات 2016، من خلال دفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية قالت إن علاقة جنسية جمعتها.

يشار أنه في ولاية ترامب الأولى، شغلت الجمهورية كيليان كونواي منصب مستشارة الرئيس، وألينا حبة من أصول عراقية وهي كلدانية، وهي أكبر طائفة مسيحية في العراق، والتي تتبع الطقوس الشرقية للكنيسة الكاثوليكية.