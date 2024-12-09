الصفحة الدولية

ترامب يعين محاميته ألينا حبة من "أصول عراقية" مستشارة للرئيس


كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين (9 كانون الأول 2024)، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عين محاميته من الأصول العراقية ألينا حبة، مستشارة له.

وكانت ألينا (40 عاماً) واحدة من فريق محامين في قضية "أموال الصمت" في نيويورك، ودافعت عن ترامب في وقت سابق من هذا العام، كما شغلت منصب المتحدثة القانونية باسمه.

وقال ترامب في منشور على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال": "لقد كانت ثابتة في ولائها ولا مثيل لإرادتها، وقفت بجانبي خلال العديد من المحاكمات والمعارك وأيام لا حصر لها في المحكمة".

وأصبح ترامب أول رئيس أمريكي سابق يدان بجرائم جنائية، عندما وجدته هيئة محلفين في نيويورك في أيار الماضي مذنباً بكل التهم الـ34 في خطة للتأثير غير القانوني على انتخابات 2016، من خلال دفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية قالت إن علاقة جنسية جمعتها.

يشار أنه في ولاية ترامب الأولى، شغلت الجمهورية كيليان كونواي منصب مستشارة الرئيس، وألينا حبة من أصول عراقية وهي كلدانية، وهي أكبر طائفة مسيحية في العراق، والتي تتبع الطقوس الشرقية للكنيسة الكاثوليكية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ترامب يعين محاميته ألينا حبة من "أصول عراقية" مستشارة للرئيس
القائد السيد علي الخامنئي (دام ظله الشريف) سيلقي كلمة حول التطورات في المنطقة يوم الأربعاء المقبل.
إيران قلقة من "حرب أهلية" في سوريا وتلوم الجيش السوري بسقوط الأسد
عراقجي: إيران علمت بتحركات المعارضة والأسد كان متفاجئًا من أداء جيشه
الأمم المتحدة: الوقت مناسب لعملية انتقالية في سوريا
إيران تدين الهجوم على سفارتها في دمشق
مسؤول في البنتاغون: سنبقى في الشرق السوري لضمان عدم عودة داعش!
هولندا.. 30 مفقودا نتيجة انفجار قوي بمبنى سكني
الخرف المجرم ترامب بشأن احداث سوريا: ليست معركتنا فدعوها كما هي
اتفاق بين روسيا وإيران وتركيا على إيقاف العمليات العسكرية في سوريا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك