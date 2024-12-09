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سقوط سوريا بيد الارهابيين الذين يتزعمهم ابو محمد الجولاني وهروب بشار الاسد بطائرة الى جهة مجهولة
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القائد السيد علي الخامنئي (دام ظله الشريف) سيلقي كلمة حول التطورات في المنطقة يوم الأربعاء المقبل.
وكالة انباء براثا
54
2024-12-09
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القائد السيد علي الخامنئي (دام ظله الشريف) سيلقي كلمة حول التطورات في المنطقة يوم الأربعاء المقبل.
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