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إيران قلقة من "حرب أهلية" في سوريا وتلوم الجيش السوري بسقوط الأسد


أعرب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد، (8 كانون الأول 2024)، عن مخاوف بلاده من نشوب "حرب أهلية أو طائفية في سوريا" بعد سقوط نظام بشار الأسد الذي كان حليفاً لطهران طيلة العقود الماضية.

وقال عراقجي في تصريح صحفي: "لدينا مخاوف من اندلاع حرب أهلية أو طائفية جديدة أو تقسيم سوريا وتحولها لمركز للإرهاب".

وأضاف "الفشل في سوريا كان بسبب الجيش السوري الذي لم يصمد والمقاومة أدت دورها هناك".

وأكد عراقجي "ندعم إرادة الشعب السوري من خلال آليات ديمقراطية وشعبية لكننا نعتقد أن الطريق صعب".

ولفت الى، ان "المسار الاستراتيجي بين إيران وحزب الله قد يتأثر بما يجري في سوريا".

وكشف عراقجي "تحدثنا مع أطراف مختلفة وحصلنا على ضمانات لحفظ الأماكن الدينية والسفارة الإيرانية".

وأعلن التلفزيون السوري رسمياً، اليوم الأحد، سقوط نظام الأسد.

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