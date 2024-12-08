الأمم المتحدة: الوقت مناسب لعملية انتقالية في سوريا

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم الأحد، إن الوقت مناسب لتأسيس عملية انتقالية سلسلة وناجحة في سوريا، حيث أكد بيدرسون أن "مشاركة هيئة تحرير الشام، المدرجة على قائمة الإرهاب، في المرحلة الانتقالية في سوريا "يشكل تحديا ولا يزال عملا قيد التنفيذ".

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي في الدوحة، دعا بيدرسون إلى "الهدوء وتجنب إراقة الدماء في سوريا"، إذ طالب المبعوث الخاص جميع الأطراف المسلحة في سوريا "الحفاظ على القانون والنظام وحماية المؤسسات العامة".

كما أكد بيدرسون أن "الوضع في سوريا يتغير كل دقيقة"، ودعا لـ"الهدوء وتجنب سفك الدماء"، ولمحادثات عاجلة في جنيف لتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم "2254".

وكان القرار رقم "2254" قد صدر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بتاريخ 18 كانون الاول 2015، وينص على عدة بنود تهدف إلى وقف الأعمال العدائية في سوريا، وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة تفضي إلى انتقال سياسي ديمقراطي في البلاد.

وفي معرض رده على سؤال بشأن مكان بشار الأسد الذي غادر سوريا فجر الأحد، قال بيدرسون: "ليست لدي أي معلومات".