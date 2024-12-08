مسؤول في البنتاغون: سنبقى في الشرق السوري لضمان عدم عودة داعش!

صرّح مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، اليوم الأحد، بان القوات الأمريكية ستبقى في الشرق السوري لضمان عدم عودة تنظيم داعش، إذ نقلت "رويترز" عن مسؤول في البنتاغون: "ندعو إلى حماية المدنيين في سوريا وخصوصا الأقليات والعمل على حل سياسي شامل".

وأضاف "سنواصل التشاور مع الشركاء بالمنطقة المتأثرين بالأزمة لدعم احتياجاتهم الأمنية". في حين أكد المسؤول في البنتاغون: "سنواصل الحفاظ على وجودنا شرقي سوريا بهدف ضمان استدامة هزيمة تنظيم الدولة".