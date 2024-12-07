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الخرف المجرم ترامب بشأن احداث سوريا: ليست معركتنا فدعوها كما هي


أكد الرئيس الامريكي المنتخب الخرف المجرم دونالد ترامب، اليوم السبت، انه يجب ألا تكون للولايات المتحدة أي صلة بالصراع في سوريا، فيما أشار الى ان المعركة ليست معركتنا فدعوها كما هي ولا تتدخلوا.

وقال ترامب في تصريحات صحفية: انه "يجب ألا تكون للولايات المتحدة أي صلة بالصراع في سوريا"، لافتا الى ان "سوريا في حالة فوضى، وهي ليست صديقتنا".

واضاف ترامب: ان "المعركة ليست معركتنا فدعوها كما هي ولا تتدخلوا"، مشيرا في الوقت نفسه الى ان "روسيا غير قادرة على إيقاف تقدم المعارضة في سوريا، بسبب انشغالها في أوكرانيا".

 

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