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زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية مصرحًا: تنحي الرئيس يون أمر محسوم!


صرّح هان دونغ هون زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية اليوم السبت بإن تنحي رئيس البلاد يون سيوك يول، أصبح محسوما، إذ نقلت وكالة "يونهاب" عن تصريح هان دونغ هون قوله: إن "الاستقالة المبكرة أصبحت حتمية"، مضيفا أن الرئيس لم يعد في وضع يمكنه من أداء مهامه بشكل فعال.

وجاءت هذه التصريحات بعد خطاب الرئيس يون للأمة، الذي ذكر فيه أنه سيسلم مسألة مدة ولايته إلى الحزب الحاكم، مع اقتراب تصويت الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة على قرار عزله في وقت لاحق من اليوم، بسبب فرضه للأحكام العرفية لفترة وجيزة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وجوابًا على سؤال صحفي عن إمكانية تعديل الدستور لتقصير ولاية الرئاسة، ردّ زعيم حزب سلطة، أن الحزب سيناقش ويدرس أفضل مسار للعمل، كما أشار هان إلى أنه سيتشاور مع رئيس الوزراء بشأن القضايا الأساسية، خصوصا المتعلقة بمعيشة الشعب، لتقليل الآثار المحتملة.

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زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية مصرحًا: تنحي الرئيس يون أمر محسوم!
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