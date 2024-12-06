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وكالة الطاقة الذرية: إيران تضاعف وتيرة تخصيب اليورانيوم إلى درجة قريبة من صنع القنبلة النووية


أوضحت وكالة الطاقة الذرية في تقرير سري، الجمعة، إن إيران تضاعف وتيرة تخصيب اليورانيوم إلى درجة قريبة من صنع القنبلة النووية، وقد أضاف التقرير الذي قدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الدول الأعضاء واطلعت عليه الدول الأعضاء، أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة "تأكدت أمس الخميس من أن إيران بدأت في ضخ غاز سداسي فلوريد اليورانيوم المخصب إلى 20% بدلا من خمسة بالمئة السابقة في سلسلتين مترابطتين من أجهزة الطرد المركزي (آي.آر-6) في فوردو التي تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهو ما يقرب من نحو 90% اللازمة لصنع أسلحة، حيث أظهر التقرير أن هذا يعني أن وتيرة تخصيب إيران لليورانيوم إلى 60% ستزداد زيادة كبيرة، مشيرا إلى معدل إنتاج شهري يزيد على 34 كيلوغراما في فوردو وحدها.

وفي وقت سابق، أظهر تقرير ربع سنوي للوكالة الشهر الماضي أن معدل إنتاج إيران الإجمالي عند هذا المستوى في موقعين بما في ذلك فوردو بلغ نحو ستة كيلوجرامات شهريا.

كما لوح كمال خرازي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، الجمعة، بأن طهران لا ترى صعوبة في تغيير عقيدتها النووية حال وجود خطر وجودي، وأضاف خرازي أنه من الممكن أيضا "تغيير عقيدة إيران النووية إذا واجهت الأمة تهديدا وجوديا"، وتابع" نحن الآن نملك القدرات الفنية اللازمة لإنتاج السلاح النووي، وفتوى قائد الثورة هي فقط ما يمنع ذلك".

وكانت قد صدرت فتوى تحريم صناعة واستخدام الأسلحة النووية من قبل المرشد الأعلى خامنئي عام 2003، وبعد عامين أعلنتها الحكومة الإيرانية في بيان رسمي في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

 ومن الجدير بالذكر أن نواب إيرانيون، قد دعوا في مطلع أكتوبر الماضي، لإعادة النظر في العقيدة النووية السلمية، لمواجهة التهديدات الإسرائيلية لطهران.

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وكالة الطاقة الذرية: إيران تضاعف وتيرة تخصيب اليورانيوم إلى درجة قريبة من صنع القنبلة النووية
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