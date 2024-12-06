نائب إيراني: زيارة عراقجي لدول المنطقة تهدف لمنع عودة "داعش" الارهابي

أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي، اليوم الجمعة (6 كانون الأول 2024)، ان زيارات وزير خارجية بلاده عباس عراقجي الأخيرة إلى سوريا وتركيا والعراق تهدف إلى منع داعش من شن هجوم جديد.

وقال بروجردي في تصريح ، إن "سبب كل التوترات في المنطقة، من الأزمة في غزة ولبنان إلى استمرار هذه التوترات في سوريا، هو الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وأوروبا، وخاصة حلفاؤهم، بما في ذلك بريطانيا، الذين لعبوا دائما دوراً مدمراً في المنطقة".

واتهم بروجردي تلك الدول "بالعمل والتخطيط لهذه التوترات من أجل عدم السماح للدول الإسلامية العيش بسلام في هذه المنطقة الحساسة".

ووصل عراقجي صباح اليوم الجمعة، إلى بغداد والتقى نظيره العراقي فؤاد حسين كما اجتمع مع نظيره السوري بسام الصباغ الذي وصل إلى بغداد الليلة الماضية.