غوتيريش يدعو إلى وقف إراقة الدماء في سوريا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، إلى وقف إراقة الدماء في سوريا.

وقال غوتيريش، إن "هناك حاجة ملحة لوصول المساعدات الإنسانية على الفور إلى جميع المدنيين المحتاجين إليها في سوريا والعودة إلى عملية سياسية ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء إراقة الدماء".

وحث غوتيريش "كل من لديه نفوذ على الاضطلاع بدوره من أجل الشعب السوري الذي عانى طويلا"، وشدد على أن جميع الأطراف ملزمة بحماية المدنيين.

وكانت الرئاسة التركية كشفت، الخميس، أن الرئيس رجب طيب أردوغان ابلغ غوتيريش أن مرحلة جديدة تتم إدارتها بهدوء في سوريا.