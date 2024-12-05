الصفحة الدولية

ماكرون يقبل استقالة الحكومة


وافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، على طلب استقالة الحكومة الذي تقدم به رئيس الوزراء ميشيل بارنييه.

وجاء في بيان مقتضب نشر على الموقع الرسمي لقصر الإليزيه: "اليوم، قدم رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية طلبا باستقالة حكومته، وقد قبلها".

وأشار الإليزيه في بيانه إلى أن "ميشيل بارنييه وأعضاء حكومته "سيواصلون تسيير الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة".

ويأتي ذلك بعد أن أيد البرلمان الفرنسي حجب الثقة عن حكومة بارنييه، حيث صوت 331 نائبا في البرلمان لصالح المبادرة التي تقدم بها حزب "فرنسا الأبية" اليساري يوم أمس الأربعاء.

وأصبحت حكومة بارنييه الأقصر ولاية في تاريخ الجمهورية الخامسة في فرنسا، إذ إنها نشطت خلال 90 يوما فقط.

وتعد استقالة حكومة بارنييه أول استقالة للحكومة في فرنسا بنتيجة حجب الثقة منذ عام 1962.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ماكرون يقبل استقالة الحكومة
العفو الدولية: إسرائيل ارتكبت "إبادة جماعية" في غزة
ترامب يعيّن بوهلر مبعوثا لشؤون الرهائن
البرلمان الفرنسي يصوت بالاغلبية لسحب الثقة من الحكومة
مجلس النواب الأردني يمنح الثقة لحكومة جعفر حسان
وزير دفاع كوريا الجنوبية يعترف بمسؤوليته عن احداث الامس ويعرض استقالته
مرشح ترامب لرئاسة الـ"إف بي آي" يتعرض لعملية قرصنة إيرانية
بعد زيارته لسوريا وتركيا عراقجي يزور بغداد الجمعة
برلمان كوريا الجنوبية يصوت لصالح إلغاء الأحكام العرفية في البلاد
حزب المعارضة الرئيس في كوريا الجنوبية: الدبابات والمركبات المدرعة والجنود سيسيطرون على البلاد قريبا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك