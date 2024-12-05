ماكرون يقبل استقالة الحكومة

وافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، على طلب استقالة الحكومة الذي تقدم به رئيس الوزراء ميشيل بارنييه.

وجاء في بيان مقتضب نشر على الموقع الرسمي لقصر الإليزيه: "اليوم، قدم رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية طلبا باستقالة حكومته، وقد قبلها".

وأشار الإليزيه في بيانه إلى أن "ميشيل بارنييه وأعضاء حكومته "سيواصلون تسيير الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة".

ويأتي ذلك بعد أن أيد البرلمان الفرنسي حجب الثقة عن حكومة بارنييه، حيث صوت 331 نائبا في البرلمان لصالح المبادرة التي تقدم بها حزب "فرنسا الأبية" اليساري يوم أمس الأربعاء.

وأصبحت حكومة بارنييه الأقصر ولاية في تاريخ الجمهورية الخامسة في فرنسا، إذ إنها نشطت خلال 90 يوما فقط.

وتعد استقالة حكومة بارنييه أول استقالة للحكومة في فرنسا بنتيجة حجب الثقة منذ عام 1962.