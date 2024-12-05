العفو الدولية: إسرائيل ارتكبت "إبادة جماعية" في غزة

أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس (5 كانون الأول 2024)، رسميا، قيام إسرائيل بارتكاب "جريمة إبادة جماعية" بحق سكان غزة، موردة ادلتها القانونية وموجهة رسالة الى الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقالت المنظمة الدولية في بيان إن "الإدانة ضد إسرائيل أتت بناء على المادة الثانية من معاهدة منع العقاب الجماعي وجريمة الإبادة الدولية"، مؤكدة "بعد التحقق من الأدلة للفترة من السابع من أكتوبر عام 2023 وحتى بداية تموز عام 2024، فقد ثبت بالدليل القاطع ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية ضد سكان غزة من الفلسطينيين بناء على المادة الثانية من المعاهدة الدولية".

وأضافت انه "هناك ادلة الإدانة بعد التحقق منها وثبات ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية الى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات"، مشيرة الى ان "العقوبات الاقتصادية كأحد الأدوات التي يجب على الأمم المتحدة اتخاذها كسبيل لمعاقبة إسرائيل على جريمتها".

يشار الى ان الإعلان الرسمي من العفو الدولية يأتي بعد اعلان المحكمة الدولية اصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يعوف غالانت، حيث تمثل الإدانة من العفو الدولية أساسا قانونيا لفرض عقوبات على إسرائيل بشكل عام وليس ضد شخصيات معينة كما المحكمة الدولية، بحسب ما اشارت شبكة فوربس للأنباء.