ترامب يعيّن بوهلر مبعوثا لشؤون الرهائن

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الأربعاء، إن آدم بوهلر سيكون مبعوثه الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن.

وأوضح ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن بوهلر كان مفاوضه الرئيسي في الفريق الذي تولى العمل على ما يسمى "اتفاقيات إبراهيم".

وقال: "تفاوض (بوهلر) مع مجموعة من أصعب الشخصيات في العالم، ومنهم طالبان".

وأضاف: "لكن آدم يعرف أنه لا أحد أقوى من الولايات المتحدة الأميركية، على الأقل عندما يكون الرئيس ترامب زعيمها".

وتابع: "سيعمل آدم بلا كلل لإعادة مواطنينا الأميركيين العظماء إلى الوطن".

وبوهلر هو الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية، وهي وكالة اتحادية جديدة أسسها ترامب في 2021 خلال ولايته الأولى.