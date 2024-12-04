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البرلمان الفرنسي يصوت بالاغلبية لسحب الثقة من الحكومة


صوت البرلمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، (4 كانون الأول 2024)، بالأغلبية لسحب الثقة من الحكومة.

وبهذا فد أمست حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه أول حكومة فرنسية تُجبر على الخروج من السلطة من خلال تصويت بحجب الثقة منذ أكثر من 60 عاما، في وقت تكافح فيه البلاد للسيطرة على عجز ضخم في الموازنة.

ومن شأن هذا أن يترك فراغا في قلب الاتحاد الأوروبي في وقت أصبحت فيه ألمانيا ضعيفة أيضا فيما تتجه لإجراء انتخابات، وذلك قبل أسابيع من عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

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