بعد زيارته لسوريا وتركيا عراقجي يزور بغداد الجمعة

صرّحت وسائل اعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يزور العراق الأربعاء، لمشاورات تتعلق بأحداث سوريا، وطبقاً لوسائل الاعلام، فإن وزير الخارجية الإيراني سيتشاور أولاً مع نظيره العراقي فؤاد حسين، ومن ثم يلتقي برئيس الوزراء والرئيس العراقي.

وتأتي هذه الزيارة، بعد ان اجرى عراقجي زيارات الى سوريا وتركيا خلال اليومين الماضيين تتعلق بالأحداث السورية الأخيرة.

ومن الجدير بالذكر أن عراقجي قد اعلن ان ايران ستتشاور في الامر في حال طلبت سوريا ارسال قوات عسكرية.