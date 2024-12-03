حزب المعارضة الرئيس في كوريا الجنوبية: الدبابات والمركبات المدرعة والجنود سيسيطرون على البلاد قريبا

قال حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية :" ان الدبابات والمركبات المدرعة والجنود المدججين بالبنادق والسيوف سيسيطرون على البلاد قريبا، عقب إعلان الرئيس الأحكام العرفية الطارئة".

ودعا "الحزب الديمقراطي" المعارض الرئيس ، نوابه إلى الجمعية الوطنية على وجه السرعة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بعد إعلان الرئيس يون سيوك يول الأحكام العرفية وحالة الطوارئ.

وأمر "الحزب الديمقراطي" نوابه بعقد اجتماع لمناقشة وبدء الإجراءات اللازمة لرفع الأحكام العرفية .

ووصف زعيم الحزب الديمقراطي لي جيه ميونغ إعلان يون للأحكام العرفية الطارئة بأنه "غير دستوري".

وأدان لي جيه ميونغ الإعلان واعتبره خطوة تتعارض مع ارادة الشعب.

وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول فرض الأحكام العرفية الطارئة متهما المعارضة في البلاد بالتحكم في البرلمان والتعاطف مع كوريا الشمالية، وتعطيل أعمال الحكومة.