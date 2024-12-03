أول تعليق للأمم المتحدة بشأن أوضاع كوريا الجنوبية

علقت الأمم المتحدة، الثلاثاء، على تطورات الأوضاع في كوريا الجنوبية. وقالت الأمم المتحدة، "نتابع بقلق تطورات الأوضاع في كوريا الجنوبية".

وصوت البرلمان الكوري الجنوبي بالرفض على قرار الرئيس بإعلان فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول فرض الأحكام العرفية الطارئة متهما المعارضة في البلاد بالتحكم في البرلمان والتعاطف مع كوريا الشمالية، وتعطيل أعمال الحكومة.

وأصدرت القيادة العسكرية مرسوما يحظر جميع الأنشطة السياسية بما في ذلك الاحتجاجات والأنشطة التي تقوم بها الأحزاب السياسية، ودخل المرسوم الذي أصدره رئيس أركان الجيش الجنرال بارك آن سو حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 11 مساء.