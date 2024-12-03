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طهران: تم إبلاغ أنقرة برسالة واضحة وصريحة بشأن أحداث سوريا الأخيرة


أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، أن الوزير عباس عراقجي أبلغ القيادة التركية، خلال زيارته لأنقرة، "برسالة طهران الواضحة والصريحة" بشأن الأحداث الأخيرة في سوريا.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن إسماعيل بقائي أوضح على هامش اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) أن "عراقجي أجرى محادثات مهمة خلال زيارته إلى أنقرة".

وأكد بقائي أن "الرسالة الواضحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن دعمها القاطع لتركيا في مواجهة الإرهاب قد تم نقلها. وخلال هذه الزيارة أطلع عراقجي عن كثب على أحدث التطورات الميدانية، وتم إجراء محادثات صريحة ومهمة جدا، للتأكيد على ضرورة توصل جميع دول المنطقة، وخاصة جيران سوريا إلى نتيجة مفادها أن الإرهاب مرض معد لا يتوقف عند نقطة معينة. وبالتالي إذا لم تتعاون الدول وتشارك لمواجهة هذه المشكلة فستتأثر جميع الدول.

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