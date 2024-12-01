الصفحة الدولية

سفارة الجزائر في دمشق، توجه نداء لرعاياها


وجهت سفارة الجزائر لدى دمشق، اليوم الاحد، دعوة لكافة المواطنين الجزائريين المقيمين في سوريا إلى البقاء على تواصل مستمر مع موظفي السفارة، في ظل الأحداث المستجدة، حيث ذكرت السفارة في بيان لها، أنها "تضع كافة إمكانياتها في خدمة الجالية الجزائرية"، مشددة على "أهمية التواصل الفوري عند الحاجة".

وأوضحت السفارة: "تنهي سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدمشق، إلى علم كافة المواطنين الجزائريين المقيمين في الجمهورية العربية السورية، ونظرا للظروف الراهنة، يمكنهم الاتصال بالسفارة عند الضرورة في أي وقت على الأرقام المعلنة.

وكانت القيادة العامة للجيش السوري أكدت أن التصدي للهجوم- الذي بدأته الجماعات المسلحة على رأسها "هيئة تحرير الشام" يوم الأربعاء الماضي- قائم بكل نجاح وإصرار وسيتم قريبا الانتقال إلى الهجوم المعاكس لاستعادة جميع المناطق حتى تحريرها من الإرهاب.

وفي وقت سابق أجرى الرئيس السوري بشار الأسد اتصالات هاتفية مع كل من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لبحث التطورات الأخيرة في سوريا، على خلفية هجمات المسلحين.

كما أفادت مراسلتنا بأن الجيش السوري استعاد اليوم الأحد، بلدات وقرى في الريف الشمالي لمحافظة حماة، بعد تأمين جميع المداخل والمخارج لتلك المناطق.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سفارة الجزائر في دمشق، توجه نداء لرعاياها
وزير الخارجية التركي: تركيا ليست منخرطة بالصراعات الدائرة في حلب
الجنرال الروسي فيرخوفتسيف يؤكد جاهزية ميدان التجارب في "نوفايا زيمليا" للتجارب النووية!
الخارجية الروسية تعلق على احتمال تبادل الضربات النووية واستئناف التجارب النووية!
الرئيس الفنزويلي: سيأتي يوم نرى أنفسنا في شوارع القدس منتصرين
إيران: لن نسمح بتكرار أحداث سوريا والمسلحون لن يحققوا أي انتصار
 الهند تنجح بإطلاق صاروخ باليستي من غواصة نووية
أبرز تصريحات الرئيس الروسي في آستانا، سنستخدم كل وسائل التدمير المتاحة!
بوتين يحذر: ترامب ليس آمنا على حياته حتى الآن!
اللواء سلامي: واشنطن وباريس توسطتا لإنقاذ الكيان الصهيوني!
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك