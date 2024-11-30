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وزير الخارجية التركي: تركيا ليست منخرطة بالصراعات الدائرة في حلب


صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بإن تركيا ليست متورطة في القتال الدائر في حلب، لكنه أكد أن بلاده ستتخذ الاحتياطات اللازمة ضد موجة النزوح المحتملة، إذ أكد فيدان التزام تركيا بسلامة أراضي سوريا وحذر الولايات المتحدة من مخاطر دعم الجماعات الإرهابية في المنطقة، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية اليوم السبت.

وفي خلال حديثه ضمن اجتماع مغلق مع ممثلي حزب العدالة والتنمية من منطقتي بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط، أكد فيدان التزام تركيا بسلامة أراضي سوريا. كما أوضح أن تركيا لن تسمح لأي منظمة إرهابية في المنطقة بالتطور إلى دولة.

وسلط فيدان الضوء على مخاوف تركيا بشأن دعم الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية في سوريا. وشبه تورط الولايات المتحدة بتوفير "قناع أكسجين" لهذه المجموعات، مشيرا إلى أنه بدون دعم الولايات المتحدة، لن تنجو هذه المجموعات.

تأتي تعليقات فيدان وسط مخاوف متزايدة بشأن الوضع في سوريا، حيث أثار تصاعد العنف في حلب مخاوف في تركيا من تدفقات جديدة للاجئين. 

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، قالت في بيان اليوم إن الفصائل المسلحة تمكنت من دخول أجزاء واسعة من أحياء مدينة حلب.

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