الصفحة الدولية

الجنرال الروسي فيرخوفتسيف يؤكد جاهزية ميدان التجارب في "نوفايا زيمليا" للتجارب النووية!


صرّح الفريق الأول فلاديمير فيرخوفتسيف، الرئيس السابق للإدارة العامة رقم 12 بوزارة الدفاع الروسية بإن ميدان التجارب في نوفايا زيمليا يبقى على أهبة الاستعداد لاستئناف التجارب النووية، حيث ذكر الجنرال في حديث لوكالة تاس، "موقع التجارب في نوفايا زيمليا، جاهز تماما منذ عدة سنوات لاستئناف التجارب النووية. وإذا اتخذت القيادة ذات العلاقة القرار الضروري بهذا الخصوص، فنحن مستعدون للقيام بذلك في المستقبل القريب جدا".

وأشار الجنرال إلى أن الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة أجريا العديد من التجارب النووية، "ومن وجهة النظر الفنية، تبدو المعلومات المتوفرة بالفعل كافية تماما".

وقال فيرخوفتسيف: "إذا كانت هناك ضرورة للقيام بذلك من وجهة نظر سياسية، فإن موقع التجارب في نوفايا زيمليا جاهز لاستئناف التجارب النووية، وهذا لا يتطلب سوى قرار من قيادة البلاد".

في وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف في مقابلة مع تاس، أنه تقف أمام روسيا الاتحادية في الوقت الراهن مسألة استئناف التجارب النووية، على خلفية المسار التصعيدي من جانب الولايات المتحدة، ولا يزال الوضع معقدا ويجري النظر فيه باستمرار بشكل إجمالي.

ويُذكر أن الإدارة العامة رقم 12 بوزارة الدفاع الروسية، مسؤولة عن تخزين وتشغيل وصيانة الأسلحة النووية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير الخارجية التركي: تركيا ليست منخرطة بالصراعات الدائرة في حلب
الجنرال الروسي فيرخوفتسيف يؤكد جاهزية ميدان التجارب في "نوفايا زيمليا" للتجارب النووية!
الخارجية الروسية تعلق على احتمال تبادل الضربات النووية واستئناف التجارب النووية!
الرئيس الفنزويلي: سيأتي يوم نرى أنفسنا في شوارع القدس منتصرين
إيران: لن نسمح بتكرار أحداث سوريا والمسلحون لن يحققوا أي انتصار
 الهند تنجح بإطلاق صاروخ باليستي من غواصة نووية
أبرز تصريحات الرئيس الروسي في آستانا، سنستخدم كل وسائل التدمير المتاحة!
بوتين يحذر: ترامب ليس آمنا على حياته حتى الآن!
اللواء سلامي: واشنطن وباريس توسطتا لإنقاذ الكيان الصهيوني!
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية : بدأنا ضخ الغاز في عدة آلاف من أجهزة الطرد المركزي المتطورة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك