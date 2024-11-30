الجنرال الروسي فيرخوفتسيف يؤكد جاهزية ميدان التجارب في "نوفايا زيمليا" للتجارب النووية!

صرّح الفريق الأول فلاديمير فيرخوفتسيف، الرئيس السابق للإدارة العامة رقم 12 بوزارة الدفاع الروسية بإن ميدان التجارب في نوفايا زيمليا يبقى على أهبة الاستعداد لاستئناف التجارب النووية، حيث ذكر الجنرال في حديث لوكالة تاس، "موقع التجارب في نوفايا زيمليا، جاهز تماما منذ عدة سنوات لاستئناف التجارب النووية. وإذا اتخذت القيادة ذات العلاقة القرار الضروري بهذا الخصوص، فنحن مستعدون للقيام بذلك في المستقبل القريب جدا".

وأشار الجنرال إلى أن الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة أجريا العديد من التجارب النووية، "ومن وجهة النظر الفنية، تبدو المعلومات المتوفرة بالفعل كافية تماما".

وقال فيرخوفتسيف: "إذا كانت هناك ضرورة للقيام بذلك من وجهة نظر سياسية، فإن موقع التجارب في نوفايا زيمليا جاهز لاستئناف التجارب النووية، وهذا لا يتطلب سوى قرار من قيادة البلاد".

في وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف في مقابلة مع تاس، أنه تقف أمام روسيا الاتحادية في الوقت الراهن مسألة استئناف التجارب النووية، على خلفية المسار التصعيدي من جانب الولايات المتحدة، ولا يزال الوضع معقدا ويجري النظر فيه باستمرار بشكل إجمالي.

ويُذكر أن الإدارة العامة رقم 12 بوزارة الدفاع الروسية، مسؤولة عن تخزين وتشغيل وصيانة الأسلحة النووية.