الخارجية الروسية تعلق على احتمال تبادل الضربات النووية واستئناف التجارب النووية!

حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف من وجود خطر تبادل الضربات النووية بين روسيا الولايات المتحدة، كما أكد أن مسألة استئناف التجارب النووية تبقى قائمة بالنسبة لموسكو، فقد صرّح ريابكوف في حديث خاص لوكالة "تاس" نشر اليوم السبت: "كل ما يجب أن يقال فيما يتعلق بسيناريوهات استخدام الأسلحة النووية قد جاء على لسان الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين)، وورد في الأسس المحدثة لسياسة الدولة في مجال الردع النووي. القول أن خطرا من هذا النوع قد انحسر سيكون منافيا للحقيقة. وللأسف هذا الخطر موجود".

وأضاف الدبلوماسي الروسي تعليقا على ما نشرته مؤخرا قناة Science Time العلمية التي وضعت محاكاة لتبادل الضربات النووية بين روسيا والولايات المتحدة: "سنبذل قصارى جهدنا لتجنب هذا السيناريو الكارثي، لكن في هذه الحالة ليس كل شيء يعتمد علينا"، مؤكدا أن "اليوم الوضع معقد للغاية وحاد".

وشدد ريابكوف على أهمة مراقبة تصرفات الخصوم، مشيرا إلى أنه حتى الآن تتجه الأمور نحو السيناريوهات المنصوص عليها في العقيدة النووية الروسية.

وأعرب ريابكوف عن أمله في أن يستوعب الغرب إشارات موسكو، سواء كانت لفظية أو مادية، وقال: "هذه ليست دعاية، هذه حقيقة قاسية يجب أن ينظروا إليها على هذا النحو".