إيران: لن نسمح بتكرار أحداث سوريا والمسلحون لن يحققوا أي انتصار

قال السفير الإيراني في لبنان، مجتبى أماني، اليوم الجمعة، (29 تشرين الثاني 2024)، إن إيران وروسيا ومحور المقاومة لن يسمحوا بتكرار أحداث السنوات الماضية في سوريا".

وذكر أماني في تصريح صحفي، أن "الحكومة السورية أقوى من السابق وطهران ستقدم لها الدعم".

وأضاف، أن "الجماعات الارهابية المسلحة في سوريا لن تحقق أي انتصار".

وتشن فصائل مسلحة وارهابية، منذ الأربعاء الماضي هجوماً واسعاً على مواقع سيطرة القوات السورية في أرياف محافظتي حلب وإدلب.

وقالت الجماعات الارهابية المسلحة انها "سيطرت على الساحة الرئيسة وسط مدينة حلب وعلى 14 حيا سكنيا غربي وجنوبي ووسط المدينة" الواقعة في شمال غرب سوريا.

في المقابل أعلنت وزارة الدفاع السورية، مساء اليوم الجمعة ان قوات الجيش السوري "تواصل التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى (جبهة النصرة الإرهابية)، وتكبيدها خسائر فادحة وأوقعت في صفوفها المئات من القتلى والمصابين من الإرهابيين، ودمرت عشرات الآليات والعربات المدرعة وتمكنت من إسقاط وتدمير سبع عشرة طائرة مسيرة".

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، ان قواتها الجوية "قضت على ما لا يقل عن 200 ارهابي في محافظتي حلب وإدلب خلال يوم".