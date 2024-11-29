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 الهند تنجح بإطلاق صاروخ باليستي من غواصة نووية


صرّح موقع Armyrecognition بأن القوات العسكرية الهندية أجرت تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ K-4 البالستي من غواصة نووية، حيث أشار الموقع إلى أن الصاروخ الذي يصل مداه إلى 3500 كلم أطلق من غواصة نووية هندية من نوع Arighaat كانت موجودة خليج البنغال قبالة ساحل فيساخاباتنا.

وطبقًا للموقع فإن هذه العملية كانت أول تجربة لإطلاق صاروخ K-4 من غواصات Arighaat، ففي السابق أجرت الهند اختبارات لإطلاق هذه الصواريخ من منصات مائية فقط.

وأشار الموقع إلى أن الغواصة التي أطلق منها الصاروخ هي ثاني غواصة نووية من نوع Arighaat صنعت لصالح الجيش الهندي، وصواريخ K-4 التي يصل مداها إلى 3500 كلم ستعزز القدرات القتالية لسلاح البحرية الهندي، وأن غواصة Arighaat يمكنها حمل ما يصل إلى 4 صواريخ من نوع K-4.

كما توضح المعلومات المتوفرة إلى أن سلاح البحرية سيشغل العام المقبل ثالث غواصة من نوع Arighaat، والتي أنزلت إلى المياه أول مرة عام 2021، وكما يتم العمل الآن على تصنيع غواصة رابعة من هذه الفئة لصالح الجيش الهندي.

ومن الجدير بالذكر أن Arighaat هي غواصات نووية يمكنها الحركة بسرعة 24 عقدة بحرية تحت الماء، والغوص إلى عمق 450 م، وبالإضافة إلى الصواريخ البالستية تتسلح هذه الغواصات بطوربيدات من عيار 533 ملم، ويمكنها إطلاق صواريخ مضادة للأهداف البحرية.

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