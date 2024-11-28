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بوتين يحذر: ترامب ليس آمنا على حياته حتى الآن!


عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن مخاوفه من أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لا يزال في وضع غير آمن حتى الآن، إذ تحدّث بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في العاصمة الكازاخستانية آستانا: "لقد دهشت من استخدام أساليب النضال غير المتحضرة ضد ترامب، بما في ذلك محاولة الاغتيال، أكثر من مرة، وبالمناسبة، وبحسب رأيي، فهو حتى الآن ليس آمنا".

وأوضح، "كانت هناك حالات مختلفة في تاريخ الولايات المتحدة، ولكنني أعتقد أنه شخص ذو خبرة، وآمل أن يكون أكثر حذرا".

كما انتقد الرئيس الروسي "تعرض أفراد عائلة ترامب وأطفاله للهجوم أيضا".

وجاءت هذه التصريحات بعد أشهر من إصابة ترامب بأذنه في محاولة اغتيال نجا منها في ولاية بنسلفانيا في تموز.

كذلك وفي حادث منفصل في ايلول، وجهت تهمة إلى رجل آخر بمحاولة اغتيال ترامب بعد أن اكتشف عملاء الخدمة السرية اختباءه وبحوزته بندقية بالقرب من ملعب الغولف الخاص بترامب في بالم بيتش، وقد أنكر المتهم هذه التهم.

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بوتين يحذر: ترامب ليس آمنا على حياته حتى الآن!
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