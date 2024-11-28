اللواء سلامي: واشنطن وباريس توسطتا لإنقاذ الكيان الصهيوني!

كشف قائد الحرس الثوري الإيراني، الخميس، بأن واشنطن وباريس توسطتا لإنقاذ الكيان الصهيوني، حيث ذكر اللواء حسين سلامي، إن "إسرائيل مهزومة اليوم وستجبر على وقف الحرب في غزة وإلا فستتجه للزوال".

وأضاف أن "الكيان الصهيوني تصور أنه سيقضي على حزب الله باغتيال قادته لكن الحزب أصبح أقوى"، كاشفا أن "الولايات المتحدة وفرنسا توسطتا لإنقاذ الكيان الصهيوني من السقوط".

وقد دخل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذفي 27 تشرين الثاني 2024، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين "الجيش الإسرائيلي" وحزب الله اللبناني بسبب إسناد الأخير لجبهة غزة بعد عملية طوفان الأقصى في تشرين الأول 2023.