الصفحة الدولية

فريق ترامب يناقش فكرة غزو المكسيك


ذكرت مجلة "Rolling Stone"، ان مصادر مطلعة أكدت أن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يناقش إمكانية القيام بغزو عسكري للمكسيك لمحاربة عصابات المخدرات.

وقال ممثل لفريق ترامب: "الموضوع يكمن في الحجم الذي يجب أن يكون عليه غزو المكسيك؟ هذا هو السؤال الأهم".

ووفقا للمجلة، أعرب أعضاء الإدارة الأمريكية المقبلة، بمن فيهم المرشحان لمنصبي وزير الدفاع ووزير الخارجية، عن التأييد العلني لفكرة "استخدام القوات المسلحة الأمريكية في المكسيك".

وقالت مصادر للمجلة، إنه "يجري النظر في خيارات مختلفة، بدءا من "الغزو الخفيف" باستخدام القوات الخاصة للقضاء على زعماء الكارتلات وحتى الغارات الجوية ضد البنية التحتية لعصابات المخدرات".

ويشار إلى أن المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكي، السيناتور ماركو روبيو، أيد فكرة إرسال وحدات من الجيش الأمريكي إلى المكسيك، بشرط "التعاون مع الحكومة المكسيكية وتنسيق العمل مع قوات الجيش والشرطة المكسيكية.

وبحسب معلومات المجلة، قال ترامب خلال أحاديث خاصة، إنه يعتزم مطالبة حكومة المكسيك بوقف تدفق "الفنتانيل" إلى الولايات المتحدة في غضون أشهر قليلة، "وإلا فإنه سيرسل قوات أمريكية إلى هذه الدولة.

وفي وقت سابق، شدد ترامب على أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25٪ على جميع البضائع القادمة من المكسيك وكندا على خلفية الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات. وردت السلطات المكسيكية بالقول إنها سترد بطريقة متوازية، وإن عواقب الحرب التجارية ستكون سلبية على الاقتصاد الأمريكي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أبرز تصريحات الرئيس الروسي في آستانا، سنستخدم كل وسائل التدمير المتاحة!
بوتين يحذر: ترامب ليس آمنا على حياته حتى الآن!
اللواء سلامي: واشنطن وباريس توسطتا لإنقاذ الكيان الصهيوني!
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية : بدأنا ضخ الغاز في عدة آلاف من أجهزة الطرد المركزي المتطورة
اللواء سلامي: "إسرائيل" لن تنعم بالأمان في ظل وجود المقاومة
فريق ترامب يناقش فكرة غزو المكسيك
مسؤولون إيرانيون يكشفون موعد الوعد الصادق 3 وحجمه
عراقجي يعلن: في هذه الحالة ستتغير العقيدة النووية الإيرانية
سماحة السيد الخامنئي دام ظله : يجب رفع القوة القتالية للقوات المسلحة لردع الاعداء
إيران ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك