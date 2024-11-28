فريق ترامب يناقش فكرة غزو المكسيك

ذكرت مجلة "Rolling Stone"، ان مصادر مطلعة أكدت أن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يناقش إمكانية القيام بغزو عسكري للمكسيك لمحاربة عصابات المخدرات.

وقال ممثل لفريق ترامب: "الموضوع يكمن في الحجم الذي يجب أن يكون عليه غزو المكسيك؟ هذا هو السؤال الأهم".

ووفقا للمجلة، أعرب أعضاء الإدارة الأمريكية المقبلة، بمن فيهم المرشحان لمنصبي وزير الدفاع ووزير الخارجية، عن التأييد العلني لفكرة "استخدام القوات المسلحة الأمريكية في المكسيك".

وقالت مصادر للمجلة، إنه "يجري النظر في خيارات مختلفة، بدءا من "الغزو الخفيف" باستخدام القوات الخاصة للقضاء على زعماء الكارتلات وحتى الغارات الجوية ضد البنية التحتية لعصابات المخدرات".

ويشار إلى أن المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكي، السيناتور ماركو روبيو، أيد فكرة إرسال وحدات من الجيش الأمريكي إلى المكسيك، بشرط "التعاون مع الحكومة المكسيكية وتنسيق العمل مع قوات الجيش والشرطة المكسيكية.

وبحسب معلومات المجلة، قال ترامب خلال أحاديث خاصة، إنه يعتزم مطالبة حكومة المكسيك بوقف تدفق "الفنتانيل" إلى الولايات المتحدة في غضون أشهر قليلة، "وإلا فإنه سيرسل قوات أمريكية إلى هذه الدولة.

وفي وقت سابق، شدد ترامب على أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25٪ على جميع البضائع القادمة من المكسيك وكندا على خلفية الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات. وردت السلطات المكسيكية بالقول إنها سترد بطريقة متوازية، وإن عواقب الحرب التجارية ستكون سلبية على الاقتصاد الأمريكي.