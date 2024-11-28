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مسؤولون إيرانيون يكشفون موعد الوعد الصادق 3 وحجمه


أكد مسؤولون إيرانيون أن طهران اتخذت قرار تنفيذ الوعد الصادق 3، وسيكون الرد رادعا وفوق تصور القادة الإسرائيليين مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الإقليمية، ومنها اتفاق وقف العدوان على لبنان.

الوعد الصادق الثالث...رد مرتقب تؤكد ايران عدم التنازل عنها كحق مشروع في مقابل اعتداءات الكيان الصهيوني الأخيرة وتطاوله على سيادة أراضيها.

وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قال ان ايران تحتفظ بحقها في الرد على الهجوم الجوي الذي شنه الكيان الصهيوني الشهر الماضي لكنها تراقب باقي التطورات في المنطقة مثل اتفاق وقف العدوان على لبنان.

الأمر الذي أكد عليه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي أيضا حيث قال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحتفط بحقها، وفقا لمبدأ الحق الذاتي في الدفاع عن النفس والمنصوص في ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي .

أما رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف فقد صرح بأن عملية الوعد الصادق ثلاثة ستتم في موعدها، مؤكدا ان على العدو أن لا يطلق الشعارات، لأنه هزم، أن حزب الله كان حتى الأمس يضرب تل أبيب وهذه هي قدرة الاسلام ونحن سنقوم بعملية الوعد الصادق ثلاثة، تم اتخاذ القرار، طبعا موعد التنفيذ يشكل قسم من العملية التي سيعلن عنها في وقتها.

بدوره قال رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء 'محمد باقري' أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتسامح أبدا مع أي عدوان على أراضيها وقال إن الکيان الصهيوني سيدفع ثمنا باهظا لانتهاكه الأراضي الإيرانية و إن الرد على الکيان الصهيوني سيكون مختلفا، لأن الصهاينة تجاوزوا الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية والقوات المسلحة الإيرانية سترد على المعتدين بدقة وفي الوقت المناسب، دون تأخير وتسرع.

وأكد اللواء باقري أن طهران لن تترك الاعتداءات الصهيونية الأخيرة على سيادة اراضيها دون رد وسيكون الرد هذه المرة أبعد من خيال قادة هذا الکيان، فان القوات المسلحة الإيرانية بنت عقيدتها الدفاعية على أساس الرد الساحق والرادع وفي الوقت المناسب على أعلى مستوى من تهديدات العدو.

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