سماحة السيد الخامنئي دام ظله : يجب رفع القوة القتالية للقوات المسلحة لردع الاعداء

استقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي خامنئي، جمعا من قادة القوات البحرية في الجيش الايراني، حيث اكد ضرورة رفع القوة القتالية لدى القوات المسلحة لردع الاعداء من مهاجمة البلاد .

وبمناسبة اليوم الوطني للبحرية الايرانية (25 تشرين الثاني/نوفمبر)،وذكرى الملحمة البطولية للفرقاطة الايرانية "بيكان" في مواجهة جيش صدام البعثي،استقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي اليوم الاربعاء جمعا من قادة ومسؤولي القوات البحرية في الجيش الايراني.

وصف قائد الثورة الاسلامية خلال اللقاء، هذه القوات بأنها قوات حيوية وحاسمة في عالم اليوم وأشاد بأنشطة الفرق المختلفة العملياتية والاستخباراتية والإسناد والبناء والابتكار في بحرية الجيش الايراني.

ورأى قائد الثورة الاسلامية ان زيادة القوة القتالية تمنع اعتداءات العدو، لذا ينبغي على القوات المسلحة وخاصة البحرية منها،ان تركز على زيادة جهوزيتها وقوتها القتالية في كافة الأنشطة والتخطيط.

وفي هذا السياق، تابع سماحته مؤكدا على ان المهمة الأكثر أهمية للقوات المسلحة هي منع اعتداءات العدو، لذلك يجب عليك بطريقة أو بأخرى تسليط الضوء على عمل وقوة البلاد القتالية في أعين المراقبين المناهضين لإيران، وجعلهم يدركون المعنى الحقيقي بأن أي مواجهة ستكلفهم الكثير.

كما اعتبر قائد الثورة الإسلامية أن استمرار المهام البحرية أمر ضروري وحيوي، موضحا انه كما قيل من قبل، فإن مهمة الأسطول 86 وتفاصيلها يمكن إيصالها الى الرأي العام باللغة والأدوات الفنية والتقنية.

وفي بداية هذا اللقاء قدم قائد القوات البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال" شهرام ايراني" تقريرا عن خطط وأنشطة هذه القوات في مختلف القطاعات.