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إيران ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان


رحبت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، بوقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدةً "دعم طهران الثابت لحكومة لبنان وشعبه ومقاومته".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في بيان: إننا "نرحب بانتهاء عدوان النظام الصهيوني على لبنان، ونؤكد دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثابت لحكومة لبنان وشعبه ومقاومته".

وأشار بقائي إلى "ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة ولبنان"، مشددا على أن "التحركات الدبلوماسية الواسعة لبلادنا لتحقيق هذا الهدف خلال الـ14 شهرا الماضية".

وأكد أن "جرائم العدوان الصهيوني، المدعوم بالكامل من الولايات المتحدة وبعض الحكومات الأوروبية، أسفرت عن استشهاد 60 ألف شخص بريء وجرح 120 ألف شخص، وتشريد أكثر من 3.5 مليون إنسان من أبناء فلسطين ولبنان المظلومين، وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة ولبنان".

وبدء أهالي جنوب لبنان العودة إلى منازلهم وأراضيهم مع الساعات الأولى لوقف إطلاق النار، جنوب لبنان 27 تشرين الثاني 2024 - 

ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت بيروت، ورحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية، بالاتفاق.

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