الجيش الإيراني: الرد على إسرائيل سيتجاوز توقعاتها وسيكون مفاجئاً

أكد رئيس أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري، اليوم الثلاثاء، أن رد بلاده على إسرائيل سيتجاوز تصوراتها وسيكون مفاجئاً.

وقال باقري في تصريحات إن "الإسرائيليين تجاوزوا الخطوط الحمراء".

وشدد على أن "القوات الإيرانية ستوجه ردًا مختلفًا ومُحبطًا للمعتدين في الوقت المناسب"، حسب ما نقلت وكالة تسنيم.

وأكد باقري أن "طهران لن تتسامح أبدًا مع أي اعتداء على أراضيها، ولن تتركه بلا رد".

وختم قائلا:" كما كانت عملية الوعد الصادق مختلفة من حيث التكتيك، وشكل التنفيذ، ونوع الأسلحة فإن الرد على العدوان الإسرائيلي الأخير، تم التخطيط له بطريقة تتجاوز تصورات تل أبيب".