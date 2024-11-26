الخارجية الأمريكية تضغط بقوة من أجل التوصل لحل دبلوماسي في لبنان

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بإن الولايات المتحدة تضغط بكل ما في وسعها للتوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان، إذ حذر ماثيو ميلر في إفادة صحفية دورية من أن "التوصل لمثل هذا الاتفاق يتطلب موافقة جميع أطراف الصراع".

وجاء حديث ميلر وسط مؤشرات على حدوث انفراجة دبلوماسية بعد أن قال مسؤول "إسرائيلي" كبير إن مجلس الوزراء سيجتمع الثلاثاء لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله والموافقة عليه.

في حين نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصدر لبناني، قوله إن الإعلان عن وقف إطلاق النار "قد يتم خلال 24 ساعة".

فيما أفاد البيت الأبيض في وقت سابق من يوم الاثنين، بأن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان صار "قريبا".