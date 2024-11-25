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العميد فدوي: عملية "الوعد الصادق" أظهرت للعالم زيف قوة الصهاينة


قال نائب قائد حرس الثورة الإسلامية العميد علي فدوي: إن العالم أجمع أدرك زيف قوة الكيان الصهيوني من خلال عملية الوعد الصادق، مشيراً إلى أن إيران كانت في الحقيقة تواجه في هذه العملية حلفاء الكيان الصهيوني كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وعلى هامش زيارته معرض "سبل التقدم" ولقائه بطلاب همدان وهرمزغان اليوم الإثنين تحدث العميد فدوي، عن تفاصيل عملية الوعد الصادق قائلاً: "لقد سخرت كل إمكانيات الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا لكي لا تحقق عملية الوعد الصادق نجاحاً لكن وبفضل الله تعالى وثقة جنود الإسلام تحقق هذا الإنجاز العظيم لإيران.

كما أشاد بأسبوع التعبئة واستذكر شجاعة محاربي الإسلام خلال سنوات الدفاع المقدس الثماني (الحرب العراقية المفروضة على إيران عام 1980) وقال: خلال سنوات الدفاع المقدس الثمانية واجهتنا الولايات المتحدة بشكل مباشر عدة مرات، ولكن ارتباط الثورة الإسلامية في إيران بالإرادة الإلهية التي وعدت بانتصار الحق على الباطل؛ تسببت في الحاق الذل بالغطرسة العالمية وإذلالها في مشاهد مختلفة مثل صحراء طبس.

وفي الختام، زار العميد فدوي معرض التقدم البحري لحرس الثورة الإسلامية في المنطقة الأولى بندسا.

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