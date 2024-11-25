"بيلد": ألمانيا تعد خطة لتوسيع الملاجئ في ظل "التهديد الروسي"

بدأت ألمانيا إعداد خطة لتوسيع الملاجئ لحماية المدنيين من الغارات الجوية، تشمل تحويل المباني العامة والخاصة لملاجئ.

جاء ذلك وفقا لما نشرته صحيفة "بيلد" التي تابعت أن ألمانيا وضعت "خطة لبناء المخابئ"، لما قالت إنه بسبب "التهديد الروسي"، وقالت إن هناك نقص في الملاجئ العامة ضد القنابل في البلاد، حيث يوجد 579 ملجأ يمكنها استيعاب أقل من 500 ألف شخص من إجمالي سكان ألمانيا البالغ عددهم 83 مليون نسمة.

وأشارت الجريدة إلى أن أحد أسباب الوضع الراهن هو سياسة السنوات الـ 17 الماضية، عندما تم إلغاء الملاجئ الوقائية في البلاد، لأنه "لم يظن أحد أن تكون هناك حاجة لها مرة أخرى"، وقالت الصحيفة إن جميع الأماكن العامة المناسبة لهذه الأغراض كهياكل حماية للسكان المدنيين سيتم استخدامها.