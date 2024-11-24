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اشتباكات عنيفة بين القوات الروسية وقوات كييف في مقاطعة خاركوف


صرّح رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف فيتالي غانشيف عن اشتباكات عنيفة بين القوات الروسية وقوات كييف في مقاطعة خاركوف، إذ ذكر غانشيف: "تقدم نشيط من جانب قواتنا على محور كوبيانسك، نتلقى معلومات بشكل دائم حول تفاصيل ذلك التقدم".

وأضاف: "يضغط رجالنا أيضا على العدو في بلدة بوروفايا Bourovaya على محور خاركوف".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من مجموعة قوات "الغرب" حسنت وضعها التكتيكي في مقاطعة خاركوف وضربت قوات ومعدات عسكرية معادية، فيما فقدت القوات الأوكرانية نحو 450 جنديا.

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