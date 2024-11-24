تشكيلة حكومة ترامب بعد اختيار اخر وزيرة

شكّل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، حكومته بالكامل، استعداد ليوم تنصيبه بعد شهرين من الان، أي في 20 يناير 2025، حيث ذكر ترامب انه رشح بروك رولينز، رئيسة مركز "أميركا فيرست بوليسي إنستيتيوت"، وزيرةً للزراعة، وهو المنصب الأخير المتبقي لاستكمال تشكيلة حكومته، مبينا ان "التزام بروك رولينز تجاه المزارعين الأميركيين ومن أجل الدفاع عن الاكتفاء الغذائي الذاتي للولايات المتحدة وإعادة تنشيط المدن الصغيرة التي تعتمد على الزراعة، هو أمر لا مثيل له".

وبهذا تكون تشكيلة حكومة ترامب كالاتي:

ايلون ماسك.. قيادة عملية تدقيق الانفاق العام وخفضه

روبرت إف. كينيدي جونيور.. لحقيبة الصحة.

بام بوندي.. حقيبة العدل

ماركو روبيو.. وزير الخارجية

مايك والتز.. مستشار الأمن القومي.

مايك هوكابي.. سفير لدى إسرائيل

إليز ستيفانيك.. سفيرة لدى الأمم المتحدة.

بيت هيغسيث.. وزير الدفاع.

تولسي غابارد.. مديرة الاستخبارات الوطنية.

كريستي نويم.. وزيرة الأمن الداخلي.

دوغ بورغوم.. مسؤول عن الأراضي الفيدرالية ومجلس الطاقة الوطني.

كريس رايت.. وزير الطاقة.

لي زيلدين.. وكالة حماية البيئة.

سكوت بيسنت.. منصب وزير الخزانة.

ليندا مكماهون.. حقيبة التعليم.