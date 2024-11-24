الأردن: تواجد أمني كثيف في محيط السفارة الإسرائيلية بعمان وسماع دوي رصاص

أشارت التقارير من الأردن فجر اليوم الأحد، إلى تواجد أمني كثيف في محيط السفارة الإسرائيلية بالعاصمة عمان، وسماع دوي رصاص، حيثذكرت مراسلة القناة الروسية، أن قوات الأمن أغلقت الطرق المؤدية للسفارة الإسرائيلية في عمان، وسط تواجد أمني مكثف وسيارات إسعاف، مع استمرار سماع أصوات الرصاص في محيط السفارة.

كذلك أفادت وكالة "عمون" الإخبارية بأن محيط السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية بالعاصمة عمان، شهد تواجدا كثيفا لأجهزة الأمن العام، بعد منتصف ليلة الاحد.

وبينت أنه وفقا لشهود عيان، فقد جاء ذلك بعد سماع صوت إطلاق عيارات نارية في محيط السفارة.

كما ذكرت الوكالة أن الأجهزة الأمنية طلبت من المجاورين البقاء داخل بيوتهم، فيما "يجري البحث في منازل مجاورة عن فارين".