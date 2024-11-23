إيران تكشف عن أسلحة مدمرة!

صرّح قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، بأن إيران تعمل حاليًا على تصنيع غواصات، وسيتم قريبًا انضمام وحدات جديدة في هذا المجال، كما ذكر شهرام إيراني خلال مؤتمر صحفي: "إن الكيان الصهيوني عاجز عن القتال في الميدان، لكنه يرتكب أبشع الجرائم بقتل الأطفال والنساء وأفراد الإعلام بشكل وحشي، ونحن ندين هذه الجرائم"، وفقا لوكالة تسنيم الدولية للأنباء.

وأكد قائد القوات البحرية: "نؤمن بأن قوة إيران ستتحقق بمشاركة جميع الإيرانيين"، مستكملا: "إحدى القضايا المهمة هي تحقيق الردع البحري والمحيطي، ولا يقتصر ذلك على القدرات العسكرية فقط، بل يشمل أيضًا الاستفادة من القوة الاقتصادية البحرية كأداة دبلوماسية".

وأوضح الأدميرال، "نسعى لمواصلة وجودنا في البحار في جميع المجالات. ولهذا الغرض، نعمل على تحديث السفن، وتعزيز القواعد البحرية في أعماق المحيطات لتلبية جميع الاحتياجات. وفي مجال القدرات تحت السطح، نحن في طور بناء غواصات جديدة ستنضم قريبًا".

وتابع، "دخلنا في تصنيع سفن أثقل من فئة موج، ونعمل حاليًا على بناء اثنتين من هذه السفن، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب".

وأضاف الأدميرال الإيراني: "نخطط للقيام بدوريات مشتركة مع الدول المجاورة في جميع المحيطات. بالإضافة إلى ذلك، لدينا تعاون مع الدول المجاورة في تبادل الطلاب والأساتذة، وتنفيذ المناورات المشتركة، وعقد الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف".