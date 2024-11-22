من جديد.. ترمب يتعهد برفع السرية عن وثائق اغتيال جون كينيدي

كشفت وسائل اعلام دولية، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن تعهد الرئيس الامريكي المنتخب، دونالد ترمب مرة اخرى برفع السرية عن وثائق اغتيال جون كينيدي.

وذكرت وسائل الاعلام، انه "وخلال حملة إعادة انتخابه، تعهَّد الرئيس المنتخَب دونالد ترمب برفع السرية عن جميع الوثائق الحكومية المتبقية المتعلقة بالاغتيال، إذا ما أعيد انتخابه".

واضافت انه "وخلال فترة ولايته الأولى، قدم ترمب التزاماً مماثلاً، لكنه استسلم في النهاية للضغوط من مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) لحجب بعض المعلومات".

وتابعت انه "ولم يكشف حتى الآن سوى عن بضعة آلاف من ملايين الوثائق الحكومية المتعلقة بالاغتيال، وينصح أولئك الذين فحصوا السجلات التي تم الكشف عنها حتى الآن بعدم توقع أي كشف صادم، حتى لو تم رفع السرية عن الملفات المتبقية".

وقال مؤلف كتاب (القضية مغلقة) جيرالد بوسنر،الذي توصل فيه إلى استنتاج مفاده أن "القاتل لي هارفي أوزوالد تصرف بمفرده: إن "أي شخص ينتظر دليلاً دامغاً يقلب هذه القضية رأساً على عقب سيشعر بخيبة أمل شديدة".

ومن المتوقَّع أن يتم إحياء الذكرى الحادية والستين للاغتيال، اليوم (الجمعة)، بدقيقة صمت في الساعة 12:30 ظهراً بديلي بلازا حيث قُتِل كينيدي بالرصاص أثناء مرور موكبه.

وعلى مدار هذا الأسبوع، جرى تنظيم عدد من الفعاليات لإحياء الذكرى.